Jugador “amenaza” a Néstor Lorenzo con irse a otra selección si no lo convocan en Colombia

La polémica declaración de un jugador que puede jugar por la Selección Colombia, pero también por otra Selección.

La Selección Colombia tiene dos nuevos amistosos en el mes de noviembre y de momento no se han dado detalles de la nueva lista de convocados. En medio de todos esos rumores, surge un nombre que viene jugando en Alemania y que podría representar a Colombia, Santiago Castañeda.

Castañeda viene jugando en esta temporada en el Paderborn de la Bundesliga y su nivel ha causado ruido en Colombia para una convocatoria. Sin embargo, el futbolista también puede jugar para los Estados Unidos, donde nació. No le cierra la puerta a ninguna selección.

Por lo cual, con dos selecciones como posibles equipos en los que pueda hacer su carrera internacional, Castañeda no le cerró la puerta a nadie. El volante avisó que se irá con el primer seleccionado que lo convoque, ese será el equipo que represente.

“El país que esté interesado en mí, el primero que me llame y esté listo para convocarme, ese será el que representaré“, reveló el joven jugador en una entrevista con Telemundo. Por lo cual, el futbolista abre las puertas a Estados Unidos y Colombia.

Castañeda avisa de su intención. (Foto: @Transfermarkt)

Ahora Néstor Lorenzo ya sabe de esta intención de Santiago Castañeda. Por lo cual, la fecha FIFA de noviembre será clave para que cualquier selección ya sea la de Colombia o Estados Unidos se decida a convocar al joven jugador que viene sumando minutos en la Bundesliga.

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Las estadísticas de Santiago Castañeda en esta temporada

En lo que va de temporada, Santiago Castañeda ha jugado en la Bundesliga un total de 7 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y no ha dado asistencias. Suma en cancha poco más de 600 minutos.

La Selección por la que ya jugó Santiago Castañeda

El joven volante ya representó a la Selección de Estados Unidos a nivel formativo. Jugó para el equipo Sub-21 y Sub-23. Por lo cual, Castañeda ahora mismo podría nuevamente volver al equipo mayor de USA.

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Datos Clave:

Santiago Castañeda decidirá su selección según el primer país que lo convoque oficialmente.

según el primer país que lo convoque oficialmente. Santiago Castañeda registra dos goles en siete partidos disputados con Paderborn en Bundesliga.

en siete partidos disputados con Paderborn en Bundesliga. Santiago Castañeda representó a Estados Unidos previamente en las categorías juveniles Sub-21 y Sub-23.