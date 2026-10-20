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Jugador “amenaza” a Néstor Lorenzo con irse a otra selección si no lo convocan en Colombia

La polémica declaración de un jugador que puede jugar por la Selección Colombia, pero también por otra Selección.

El jugador que "advierte" a Lorenzo de irse con otro país si Colombia no lo convoca
© GettyImages/ Edit BVEl jugador que "advierte" a Lorenzo de irse con otro país si Colombia no lo convoca

La Selección Colombia tiene dos nuevos amistosos en el mes de noviembre y de momento no se han dado detalles de la nueva lista de convocados. En medio de todos esos rumores, surge un nombre que viene jugando en Alemania y que podría representar a Colombia, Santiago Castañeda.

Castañeda viene jugando en esta temporada en el Paderborn de la Bundesliga y su nivel ha causado ruido en Colombia para una convocatoria. Sin embargo, el futbolista también puede jugar para los Estados Unidos, donde nació. No le cierra la puerta a ninguna selección.

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Por lo cual, con dos selecciones como posibles equipos en los que pueda hacer su carrera internacional, Castañeda no le cerró la puerta a nadie. El volante avisó que se irá con el primer seleccionado que lo convoque, ese será el equipo que represente.

El país que esté interesado en mí, el primero que me llame y esté listo para convocarme, ese será el que representaré“, reveló el joven jugador en una entrevista con Telemundo. Por lo cual, el futbolista abre las puertas a Estados Unidos y Colombia.

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Castañeda avisa de su intención. (Foto: @Transfermarkt)

Ahora Néstor Lorenzo ya sabe de esta intención de Santiago Castañeda. Por lo cual, la fecha FIFA de noviembre será clave para que cualquier selección ya sea la de Colombia o Estados Unidos se decida a convocar al joven jugador que viene sumando minutos en la Bundesliga.

Las estadísticas de Santiago Castañeda en esta temporada

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En lo que va de temporada, Santiago Castañeda ha jugado en la Bundesliga un total de 7 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y no ha dado asistencias. Suma en cancha poco más de 600 minutos.

La Selección por la que ya jugó Santiago Castañeda

El joven volante ya representó a la Selección de Estados Unidos a nivel formativo. Jugó para el equipo Sub-21 y Sub-23. Por lo cual, Castañeda ahora mismo podría nuevamente volver al equipo mayor de USA.

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Datos Clave:

  • Santiago Castañeda decidirá su selección según el primer país que lo convoque oficialmente.
  • Santiago Castañeda registra dos goles en siete partidos disputados con Paderborn en Bundesliga.
  • Santiago Castañeda representó a Estados Unidos previamente en las categorías juveniles Sub-21 y Sub-23.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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