La fortuna que podría recaudar Millonarios gracias a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado es nuevo refuerzo de Millonarios de Colombia y además del aporte deportivo, el lateral generaría una fuerte cifra.

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios no solo representa un importante refuerzo deportivo, sino también una oportunidad comercial para el conjunto bogotano. El experimentado futbolista colombiano regresó al fútbol nacional después de varios años en Europa, generando gran expectativa entre los aficionados.

En una cuenta hipotética, si el club vende 1.000 camisetas con el nombre y número de Cuadrado, podría alcanzar una recaudación bruta de 320 millones de pesos colombianos, tomando en cuenta su precio de 320 mil pesos.

El cálculo toma como referencia lo ocurrido con Atlético Nacional tras el anuncio de James Rodríguez. Según la información publicada por Pipe Sierra, el conjunto antioqueño habría vendido 1.000 camisetas en menos de 24 horas, generando cerca de 400 millones de pesos colombianos en ventas.

El impacto de Cuadrado también podría beneficiar la venta de abonos. La expectativa por contar con una figura de su trayectoria podría motivar a más hinchas a adquirir sus entradas para acompañar a Millonarios durante la temporada, aunque todavía no existe una cifra confirmada sobre el posible aumento de abonados.

Cuadrado llegó a Millonarios como agente libre. En cuanto a su salario, distintas versiones periodísticas han señalado que recibiría aproximadamente 100.000 dólares mensuales, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por el club.

¿Cuándo fue el último partido de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia?

Mientras James Rodríguez terminó siendo el máximo asistidor de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con siete asistencias, el último partido de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia fue el 7 de septiembre de 2023. Jugó 45 minutos en la victoria 1-0 contra Venezuela por la primera fecha de la Eliminatoria.

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Juan Guillermo Cuadrado – Millonarios. Foto: Getty.

En resumen