Estas serían las principales empresas a quedarse con los derechos transmisión de la Selección de Ecuador.

A 5 días de que la Selección de Ecuador vuelva a las canchas, aún muchos aficionados no tienen claro dónde se podrá ver los partidos de ‘La Tri’. El equipo nacional acaba su contrato con El Canal del Fútbol y aún no se anuncia la nueva emisora de los partidos.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, comentó que en las próximas horas se debe resolver el tema de los derechos, pero no ha quedado descartado que incluso exista la producción propia al estilo de la LigaPro.

“Estamos trabajando, y vamos a ver si en los próximos días les damos una sorpresa (sobre el canal para ver a Ecuador). Yo creo que ese es el futuro (una producción propia), el futuro también es que nosotros podamos definir nuestro producto”, avisó Egas.

Y sobre aquellos canales que pueden pasar los partidos de Ecuador dijo: “El producto en los últimos años no ha sido de lo mejor. Hizo que la gente se aleje o cuestione el producto. Creo que tenemos que retomar la excelencia de los partidos. La condición siempre va a ser esa. El producto tiene que llegar a más ecuatorianos”, comentó Egas

👀 ¡SE VIENE UNA SORPRESA! 👀



🇪🇨 Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol habló sobre los derechos de televisión y una posible plataforma. #SucreDeportes#SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/2FU46TmDvt — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) September 17, 2026

El presidente de la FEF también dio ciertas señales de qué es lo que quiere para los próximos dueños de derechos de transmisión. “Tenemos que garantizar que nos traiga recursos a la Federación el tema de los derechos audiovisuales, sino que ponga a la selección en la mayor cantidad de pantallas posibles“, agregó el directivo.

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¿Qué empresas están interesadas en pasar los partidos de Ecuador?

Según la información de Mr.OFF una empresa argentina (que ya trabajó en Ecuador) está interesada en adquirir los derechos de TV de la Selección de Ecuador. Además, está la posibilidad de que empresas que también trabajan en Ecuador negocien por los derechos de TV.

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En síntesis: