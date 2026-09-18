La Selección de Colombia se adelanta y le quita un convocado a Ecuador

La Selección de Colombia incluyó en esta convocatoria a un jugador que estaba en planes de la Selección de Ecuador.

La Selección Colombia presentó su convocatoria para la próxima fecha FIFA y entre los elegidos aparece un futbolista que también habría despertado el interés de Ecuador. Néstor Lorenzo incluyó a un arquero que recientemente estuvo relacionado con una posible nacionalización ecuatoriana.

Se trata de Aldair Quintana, guardameta de Independiente del Valle. El portero colombiano había sido mencionado como una alternativa para la Selección de Ecuador, e incluso circularon versiones sobre averiguaciones para conocer la viabilidad de su nacionalización.

La posibilidad de que Ecuador pudiera contar con Quintana estaba relacionada con el hecho de que el arquero no había disputado minutos oficiales con la Selección Colombia durante sus anteriores convocatorias. Sin embargo, su llamado por parte de Lorenzo vuelve a poner al futbolista en los planes del combinado cafetero.

Quintana recibió su primera convocatoria en 2019, durante el ciclo de Carlos Queiroz, y posteriormente apareció en listas para partidos de Eliminatorias y la Copa América de 2021. Ahora regresa a la Tricolor después de destacar con Independiente del Valle y convertirse en una de las alternativas para la renovación del arco colombiano.

Antes de llegar al fútbol ecuatoriano, el arquero pasó por Orsomarso, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Huila, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga. En 2026 se incorporó a Independiente del Valle, donde consiguió protagonismo y volvió a entrar en el radar de la Selección Colombia.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia se prepara para disputar sus próximos partidos amistosos internacionales, entre ellos los compromisos frente a Paraguay, México y Perú que servirán como pruebas para buscar un recambio.

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Aldair Quintana – Selección de Colombia.

En resumen