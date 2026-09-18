Revelan la marca que vestiará a Atlético Nacional en el 2027 tras romper contrato con Nike

Atlético Nacional no renovó el contrato con Nike y rápidamente decidió la nueva marca que los vestirá para la siguiente temporada.

Atlético Nacional prepara un cambio importante para la próxima temporada. El conjunto antioqueño dejará de utilizar la indumentaria de Nike y comenzará una nueva etapa que modificará la imagen del club a partir de enero de 2027.

El vínculo entre Nacional y Nike finalizará en diciembre de 2026, después de más de una década de colaboración. Aunque la compañía estadounidense viste al equipo desde 2013, el cuadro verdolaga optó por no renovar el contrato y apostará a una marca propia.

La gran novedad es que la marca propia de Atlético Nacional, que hasta ahora se utilizaba principalmente en colecciones de ropa y productos para los aficionados, pasará a vestir oficialmente a los equipos masculino y femenino.

Según la información publicada por Deportes RCN, la decisión estaría relacionada con diferencias entre Atlético Nacional y Nike. El cambio también representará un desafío para el diseño de la nueva indumentaria, que deberá conservar los elementos tradicionales del equipo y consolidar su identidad visual.

De esta manera, Atlético Nacional estrenará marca propia desde enero de 2027, después de 14 años utilizando el logo de Nike en sus uniformes oficiales. El estreno podría coincidir con la participación del club en torneos internacionales, dependiendo de su clasificación al cierre de la temporada 2026.

Los motivos de Atlético Nacional para dejar Nike

Según informó Sierra, entre los motivos más destacados de esta terminación de alianza están:

Atlético Nacional, camiseta 2026 fue la única Nike con dorsal James Rodríguez.

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