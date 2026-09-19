¿Ya no lo quieren? Enner Valencia queda fuera del partido de Boca Juniors por este motivo

Enner Valencia se quedó fuera del partido con Boca Juniors por este motivo.

Este sábado 19 de septiembre se confirmó la peor noticia para Enner Valencia en Boca Juniors. El jugador ecuatoriano venía sumando muy malas actuaciones con el equipo ‘Xeneize’ y a poco de jugar contra San Lorenzo en el campeonato local llegó una mala noticia.

De acuerdo a la información que trasciende desde Argentina, Enner Valencia no concentra con Boca Juniors para jugar ante San Lorenzo. El motivo es que el club tiene a tope el cupo de extranjeros para convocar a los partidos y en esta ocasión el ecuatoriano quedó fuera.

Es una decisión en conjunto del club y el entrenador, puesto que, la principal intención es evitar una multa y un problema como el que tuvieron con Vélez Sarsfield. Además, el ecuatoriano no tiene mucho minutos con el DT y por eso también es prescindible.

Una mala noticia para un Enner Valencia que no ha logrado acoplarse a lo que se esperaba de él en el fútbol argentino. El ecuatoriano ahora mismo está fuera de toda chance de ser titular y parece que así seguirá hasta finales del año al jugador tricolor.

Enner Valencia quedó fuera de la convocatoria de Boca Juniors. (Foto: GettyImages)

En las siguientes semanas, Enner Valencia tendrá la gran oportunidad de adaptarse a la concentración de Boca Juniors. El ecuatoriano no será convocado para jugar con Ecuador y eso le permitirá también hacer como una “pretemporada” y mejorar su nivel.

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Los números de Enner Valencia en Boca Juniors

Enner Valencia ha jugado con Boca un total de 8 partidos entre todas las competencias, ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Apenas ha sumado en cancha 276′ minutos. El ecuatoriano también firmó un contrato hasta finales de la temporada 2027.

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