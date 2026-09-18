Mientras Messi se despedirá de Argentina, Portugal confirmó el rol de Cristiano Ronaldo para su última temporada con la selección

La Pulga se despide de Argentina y Portugal ya definió el rol que tendrá CR7 en la primera campaña de Jorge Jesus como entrenador.

La Selección Argentina se prepara para despedir a Lionel Andrés Messi en un amistoso en el Estadio Monumental que marcará el fin de una era. Mientras tanto, ya al otro lado del Océano Atlántico se vivía una jornada fundamental para entender el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal. Jorge Jesus presentó su primera lista de convocados, pensando en una campaña que terminará con la Final Four de la Nations League.

Por medio de sus redes sociales y página web, Jorge Jesús confirmó la presencia de Cristiano Ronaldo para las primeras 4 jornadas de la Nations League. El máximo anotador de ala historia de Portugal compartirá ataque con nombres como: F. Conceicao, Rafa Leao, F. Trincao, Pedro Neto, Joao Felix, Goncalo Ramos y Fabio Silva.

La presencia de Cristiano Ronaldo era el tema de conversación de las últimas semanas. Todo ello en medio de una campaña donde ya incluso el propio jugador ha dejado en claro que podríamos estar ante los últimos meses de su carrera. Terminar con un último baile a nivel nacional en la Nations League del año que viene sería el cierre perfecto.

No han sido dos meses sencillos para el delantero de más de 40 años. La actuación de Portugal durante la pasada edición de la Copa del Mundo marcó el final de un proyecto que de la mano de Roberto Martínez no terminó de despegar en el torneo. Fue la última oportunidad con la cual se encontró Cristiano Ronaldo y el trofeo de selecciones se escapó de sus manos. Queda la Nations League antes de que el Bicho cuelgue las botas oficialmente.

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/XshGqVxdAj#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/h08qtJIKQE — Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026

Portugal se medirá durante esta semana ante sus rivales de grupo, Galés , Noruega y Dinamarca. Todo ello con el objetivo de quedar como líder de su zona y, por ende, meterse en las últimas rondas de una Nations League donde el equipo de la península ibérica es uno de los máximos ganadores. Recordemos que Cristiano Ronaldo ya ganó el título tanto en el año 2019 como en la última edición derrotando a España en la final. Ha quedado en claro el rol de CR7 durante el inicio del ciclo de Jorge Jesus.

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