¡Última hora! Los dos grandes canales candidatos a transmitir la Liga BetPlay en 2027

Hay dos grandes candidatos para transmitir la Liga BetPlay en los siguientes años.

El próximo lunes, 21 de septiembre de 2026, la DIMAYOR se reunirá oficialmente para conocer las ofertas de las empresas que quieren transmitir el fútbol colombiano en los siguientes años. Ahora se revelaron los máximos candidatos para quedarse con los derechos de TV.

Los principales “canales” a quedarse con el fútbol colombiano

Sacando a Win Sports de la ecuación, pero aún en competencia, hoy día aparecen dos grandes plataformas interesadas en transmitir el fútbol colombiano. Los dos candidatos más fuertes para el evento son:

Ambos servicios de streaming internacionales harían ofertas para quedarse con los derechos de tv del fútbol colombiano, la Liga BetPlay. Los equipos deben decidir cuál es la mejor oferta y posteriormente se darán otro tipo de negociaciones.

Millonarios goleó en esta jornada en Colombia. (Foto: @MillosFCoficial)

La DIMAYOR deberá elegir una oferta y después se le tiene que comunicar a Win Sports, que tendrá 60 días para igualar la oferta o definitivamente dejar los derechos de transmisión. Varios clubes, de los grandes sobre todo, estarían interesados en un cambio.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

En síntesis: