¡Última hora! Los dos grandes canales candidatos a transmitir la Liga BetPlay en 2027

El próximo lunes, 21 de septiembre de 2026, la DIMAYOR se reunirá oficialmente para conocer las ofertas de las empresas que quieren transmitir el fútbol colombiano en los siguientes años. Ahora se revelaron los máximos candidatos para quedarse con los derechos de TV.
Los principales “canales” a quedarse con el fútbol colombiano
Sacando a Win Sports de la ecuación, pero aún en competencia, hoy día aparecen dos grandes plataformas interesadas en transmitir el fútbol colombiano. Los dos candidatos más fuertes para el evento son:
- Disney+
- Paramount +
Ambos servicios de streaming internacionales harían ofertas para quedarse con los derechos de tv del fútbol colombiano, la Liga BetPlay. Los equipos deben decidir cuál es la mejor oferta y posteriormente se darán otro tipo de negociaciones.
Millonarios goleó en esta jornada en Colombia. (Foto: @MillosFCoficial)
La DIMAYOR deberá elegir una oferta y después se le tiene que comunicar a Win Sports, que tendrá 60 días para igualar la oferta o definitivamente dejar los derechos de transmisión. Varios clubes, de los grandes sobre todo, estarían interesados en un cambio.
La tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:
En síntesis:
- Disney+ y Paramount+ compiten por adquirir los derechos de transmisión del fútbol colombiano.
- DIMAYOR evaluará este lunes 21 de septiembre de 2026 las ofertas por la Liga.
- Win Sports dispondrá de 60 días para igualar la propuesta ganadora que elijan.