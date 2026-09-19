¡Bombazo! Revelado el grupo internacional que quiere comprar Millonarios

Millonarios podría ser nuevamente comprado y este sería el principal grupo empresarial a quedarse con el equipo 'Embajador.

Millonarios está a la venta y es una noticia que lleva ya meses recorriendo el fútbol colombiano. El club ‘Embajador’ también cambió al entrenador y viene mejorando la administración justamente por ser más “atractivo” a diferentes ofertantes. Hoy se reveló el máximo candidato a comprar el club.

¿Qué grupo puede comprar Millonarios?

Según la información revelada por Pipe Sierra, Kapital Football Group es el máximo candidato para comprar a Millonarios como su nuevo equipo. Incluso en el partido que está jugando el equipo contra Chicó estuvo presente en el estadio Hugo Varela, senior partner de Kapital.

Las siguientes semanas pintan como decisivas para que se decida si Kapital Football Group acaba comprando Millonarios. Lo más probable es que el anuncio se dé por parte del club y con esto inicie una nueva era que apunta a ser protagonista a nivel local.

El grupo que quiere comprar Millonarios. (Captura de pantalla)

¿Qué es Kapital Football Group, el mayor interesado en comprar Millonarios?

En su página web, Kapital Football Group define que se creó para: “Institucionalizar la propiedad global del fútbol mediante una estrategia multiclub orientada al control y basada en la disciplina del capital privado. Adquirimos posiciones de control en clubes estratégicamente ubicados e implementamos sistemas operativos diseñados para mejorar”, afirma en su web el grupo empresarial.

¿El Kapital Football Group tiene más equipos a su cargo?

No se ha revelado qué equipos tienen bajo su propiedad total, puesto que, como el mismo grupo aclara la idea es ir adquiriendo posiciones de clubes estratégicos. Previamente a la existencia de Kapital Football Group, Joseph DaGrosa, senior de KFG, estuvo a cargo del FC Girondins de Bordeaux, que ahora juega en la sexta de Francia, pero que ya no pertenece al grupo.

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