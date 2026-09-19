Urgente: DIMAYOR decidió si Juan Guillermo Cuadrado juega contra el Atlético Nacional de James

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se reveló la noticia que todos los hinchas de Millonarios y también de Atlético Nacional venían esperando. Juan Guillermo Cuadrado no jugó ante Chicó por una suspensión en Italia, pero era duda si jugaba o no en Medellín.

Juan Guillermo Cuadrado puede jugar contra Atlético Nacional

Cristian Pinzón revela que finalmente la DIMAYOR ya habilitó a Juan Guillermo Cuadrado para que juegue contra Atlético Nacional y pueda debutar en el fútbol colombiano. Es decir, el jugador ya está disponible para que el club lo pueda hacer jugar y cumplirá su sanción en Copa.

Esta noticia supone el bombazo del fin de semana, puesto que, Millonarios estaba esperando la respuesta de la DIMAYOR para ya poder usar a su gran fichaje. El futbolista estaba sancionada por dos fechas, tras una roja en Italia. No deja de aumentar los rumores que justo quede habilitado para jugar contra el Atlético Nacional de James.

Cuadrado podría jugar contra Atlético Nacional. (Foto: Captura de pantalla)

Que Cuadrado acabe jugando o no dicho partido dependerá exclusivamente de la decisión de Alberto Gamero. El DT de Millonarios ya está aceitando su equipo y el ‘Panita’ apenas llegó. Podría tener minutos, pero lo más probable es que si suma, sea como suplente.

¿Cuándo jugarán Atlético Nacional contra Millonarios?

El próximo partido de Atlético Nacional contra Millonarios se jugará este jueves, 24 de septiembre de 2026. El partido se disputará en Medellín y se espera un estadio totalmente lleno en un encuentro que comenzará a las 19H30.

Publicidad

Encuesta¿Es justo que Cuadrado ya pueda debutar? ¿Es justo que Cuadrado ya pueda debutar? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: