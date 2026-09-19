¿Listo para debutar? Millonarios sorprende a todos con este anuncio de Juan Guillermo Cuadrado

Millonarios sorprende a todos con este anuncio sobre Juan Guillermo Cuadrado para su debut en Colombia.

Millonarios sorprendió a todos con un importante anuncio sobre Juan Guillermo Cuadrado. El extremo colombiano fichó por el ‘Embajador’ para esta temporada y en una noticia sorprendente, se reveló que el jugador está sancionado con 2 fechas sin jugar por una roja en Italia.

¿DIMAYOR hace que Juan Guillermo Cuadrado debute?

En medio de todos los rumores se confirmó que Juan Guillermo Cuadrado no debutará este fin de semana en el partido de Millonarios contra Chicó F.C. El extremo colombiano ni entró en la convocatoria para jugar este encuentro y su estreno seguirá esperando.

El futbolista tiene que pagar 2 fechas de castigo, por lo cual, en caso de que se cumpla el castigo, el ‘Panita’ tampoco jugará contra Atlético Nacional en la próxima fecha. Todavía no se ha revelado si la DIMAYOR accede a que el jugador pague el castigo en la Copa.

Cuadrado usará la 7 en Millonarios. (Foto: @MillosFCoficial)

El anuncio de Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado

En sus cuentas oficiales, Millonarios anunció que Juan Guillermo Cuadrado será presentado en la previa del partido de este sábado. El club confirmó que el evento comenzará 40 minutos antes del comienzo del partido y ya se espera que haya una gran cantidad de aficionados.

El anuncio de Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado. (Captura de pantalla)

Publicidad

El contrato de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios un contrato hasta mediados de la temporada 2027. El colombiano tiene un acuerdo de 1 temporada y podría extenderse por más dependiendo de su rendimiento.

Encuesta¿Podrá Cuadrado brillar con Millonarios? ¿Podrá Cuadrado brillar con Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: