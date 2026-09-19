Estos son los canales y horarios para ver la pelea de Chito Vera en la UFC 331 en su regreso al octágono.

Este sábado 19 de septiembre de 2026 el histórico Chito Vera regresa a la UFC. El peleador ecuatoriano va con una intención de terminar con una mala racha de 3 años sin conocer la victoria, en un combate que él mismo ha catalogado como “muy importante” para su carrera.

¿A qué hora pelea Chito Vera?

Chito Vera forma parte de la cartelera preliminar de la UFC. El ecuatoriano cierra esta sesión del evento, por lo cual, su pelea se espera que sea entre las 19H00 a 19H30 de Ecuador.

Frente al peleador ecuatoriano estará el canadiense Charles Jourdain, quien es uno de los contendientes que viene subiendo con 3 victorias consecutivas y uno que se caracteriza por su gran ataque aéreo, algo que Chito deberá cuidar en su combate.

¿Qué canal pasa la pelea de Chito Vera?

La UFC 331 se podrá ver por la señal de Paramount+.

Chito Vera ya no tiene ranking en la UFC

Ahora mismo, el histórico peleador de Chone ya no tiene un ranking en la UFC, en su mejor momento fue 4 del Peso Gallo, el tricolor perdió 4 peleas consecutivas en los últimos 3 años y eso hizo que vaya en caída libre.

Cartelera UFC 331

Cartelera Principal

Horario: 9:00 PM ET | 7:00 PM MEX | 10:00 PM ARG Transmisión: Paramount+

Van vs Pantoja – Campeonato Mundial Peso Mosca

– Campeonato Mundial Peso Mosca Tsarukyan vs Ruffy – Combate de Peso Ligero

– Combate de Peso Ligero Pitbull vs Choi – Combate de Peso Pluma

– Combate de Peso Pluma Steveson vs Sharaf – Combate de Peso Completo

– Combate de Peso Completo Menifield vs Baraniewski – Combate de Peso Semicompleto

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Preliminares

Horario: 7:00 PM ET | 5:00 PM MEX | 6:00 PM EC | 8:00 PM ARG

Vera vs Jourdain – Combate de Peso Gallo

– Combate de Peso Gallo Tuivasa vs Despaigne – Combate de Peso Completo

– Combate de Peso Completo Aswell Jr vs Yoo – Combate de Peso Pluma

– Combate de Peso Pluma Gandra vs Diaz – Combate de Peso Mediano

Primeras Preliminares

Horario: 5:30 PM ET | 3:30 PM MEX | 6:30 PM ARG

Shahbazyan vs Ferreira – Combate de Peso Mediano

– Combate de Peso Mediano O’Neill vs Moura – Combate de Peso Mosca

– Combate de Peso Mosca Chikadze vs Brito – Combate de Peso Pluma