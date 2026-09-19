¿América de Cali pierde los puntos por Yhormar Hurtado? La DIMAYOR toma una decisión en la Liga BetPlay

América de Cali recibe una noticia de la DIMAYOR sobre la posibilidad de perder los puntos en Colombia.

Este sábado 19 de septiembre de 2026 el fútbol colombiano recibió una de las noticias que estaba esperando en el caso de América de Cali. Se habían pedido los puntos por la mala inclusión de Yhormar Hurtado, pero la DIMAYOR tomó una primera decisión.

El Comité Disciplinario de Dimayor rechazó la denuncia de Alianza Valledupar y también el recurso de reposición de Independiente Santa Fe por el caso Yhormar Hurtado, donde se pidieron los puntos que América ganó en esos encuentros.

América de Cali mantendrá los puntos en Colombia

Con esta decisión de la DIMAYOR ha quedado confirmado que América de Cali mantiene los puntos que ganó en cancha. Por lo cual, el club no verá afectada su posición en la tabla, puesto que, en caso de que se apruebe una reducción de unidades, los ‘Diablos Rojos’ perderían más de 10 puntos.

Yhormar Hurtado está en el centro de la polémica en Colombia, porque el jugador ya había jugando en 2 equipos en esta temporada. Por lo cual, se alegaba mala inscripción de América. La DIMAYOR deja claro que no le quitará los puntos al equipo.

El TAS aún no decide si le quita puntos a América de Cali

América de Cali fue denunciado en el TAS por 5 equipos del fútbol colombiano y han pedido los puntos sobre la mesa. Aún esta resolución definitiva no ha llegado y es la que podría cambiar todo en Colombia. Los equipos que demandaron a América de Cali son:

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Inter Bogotá

Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe

Jaguares

Alianza FC

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En síntesis: