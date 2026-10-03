Néstor Lorenzo fue duro contra este jugador tras perder ante Paraguay: “No tomó la mejor decisión…”

La Selección Colombia perdió contra Paraguay y lleva una fecha FIFA sin conocer la victoria. Por lo cual, ya han comenzado las críticas para varios jugadores y hasta el mismo Néstor Lorenzo sorprendió con este mensaje donde directamente cuestionó a un jugador.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo sentenció a Yaser Asprilla. El joven jugador fue de los más incisivos, pero no tomó las mejores decisiones. Por lo cual, hasta Lorenzo recalcó que él debe mejorar este trabajo para las próximas fechas FIFA.

“Yaser Asprilla no siempre tomó la mejor decisión, pero intervino. Se desordenó y buscó”, comentó el entrenador. El DT no le suelta la mano del todo, puesto que, al final termina reconociendo que el jugador se esforzó y pudo romper con el esquema en varias ocasiones.

Yaser Asprilla está denominado a ser uno de los grandes proyectos de la Selección Colombia en los siguientes años. El joven jugador colombiano viene destacando en Europa con el Girona y estuvo muy cerca de cambiar de club en este verano.

Nestor Lorenzo no ha ganado en esta fecha FIFA. (Foto: GettyImages)

A Colombia le queda un partido más para jugar en esta fecha FIFA y luego todo se detendrá para volver a noviembre. Sería clave para el entrenador y su equipo conseguir una victoria en este final de amistosos para encarar de mejor manera la siguiente fecha FIFA.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar de manera oficial el próximo 6 de octubre contra Perú. Es un partido que también irá ya determinando ese nivel que se verá en la próxima edición de las Eliminatorias.

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