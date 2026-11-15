Ponen a Neider Parra en sorpresivo club del exterior tras brillar en el Atlético Nacional

Neider Parra es una de las promesas del fútbol colombiano y lo ponen en el exterior la siguiente temporada, pero en sorpresivo club.

Neider Parra es quizás uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol colombiano, su nivel en Atlético Nacional lo pondría en planes de grandes clubes del exterior, ahora rumores lo ponen en sorpresivo destino.

Según medios mexicanos, Neider Parra entró en planes del Monterrey CF de la primera división. Rápidamente hubo reacciones mixtas de los hinchas del ‘Verdolaga’.

Mientras unos señalan que sería un buen primer escalafón internacional otros aseguran que debería irse a Europa, dónde tiene varios equipos que lo quieren según reportes.

Entre los clubes que han puesto sus ojos en el defensor aparecen Brighton, Bournemouth y Niza. Los dos equipos de la Premier League incluso tuvieron seguimiento presencial de Parra en el último clásico contra Millonarios.

A sus 21 años, Parra se está haciendo un espacio en el primer equipo de Atlético Nacional. El canterano ya suma más de mil minutos con el conjunto antioqueño en 2026 y su rendimiento lo pone en miras de la Selección de Colombia.

La fortuna que ganaría Atlético Nacional por la venta de Néider Parra

Neider Parra tiene una cotización cercana a los 800 mil dólares según portales internacionales pero Atlético Nacional podría venderlo hasta por cifras superiores al millón de dólares.

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