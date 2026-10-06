La fortuna que ganaría Atlético Nacional por la venta de Néider Parra

Néider Parra podría dejar Atlético Nacional para dar el salto a Europa y revelan la fortuna que ganaría el club por su venta.

Néider Parra podría dar el salto al fútbol europeo en 2027 y en Atlético Nacional ya saben cuánto podría representar económicamente la salida de una de sus jóvenes promesas. El defensor ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente y su valor sigue creciendo.

El central estaría valorado actualmente en alrededor de 800.000 dólares, una cifra que ya lo convertiría en una venta importante para Nacional y que sería superior al millón de dólares reportado por el traspaso de Samuel Martínez al Liverpool. El interés europeo podría hacer que la cifra final por Parra sea todavía mayor si es que sigue sumando minutos.

Entre los clubes que han puesto sus ojos en el defensor aparecen Brighton, Bournemouth y Niza. Los dos equipos de la Premier League incluso tuvieron seguimiento presencial de Parra, mientras otros clubes europeos también han enviado observadores para analizar al colombiano en Liga BetPlay.

A sus 21 años, Parra se está haciendo un espacio en el primer equipo de Atlético Nacional y cada vez tiene mayor protagonismo. El canterano ya suma más de mil minutos con el conjunto antioqueño en 2026 y su rendimiento ha despertado el interés de los clubes europeos.

Nacional también podría tener otro negocio importante en 2027 con Juan Manuel Rengifo, quien aparece en el radar de clubes europeos y está valorado en 5 millones de euros por Transfermarkt. Incluso se ha reportado interés del Braga, con una posible oferta que podría acercarse a los 7 millones de euros, por lo que el volante podría dejar una fortuna mucho mayor que Parra.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Néider Parra – Atlético Nacional.

En resumen