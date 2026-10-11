Atlético Nacional ya eligió al reemplazo de Néider Parra si se va a Europa

Atlético Nacional se alista para vender a Néider Parra a Europa y ya definieron el jugador que lo reemplazaría en el 2027.

Atlético Nacional ya tendría una alternativa por si Néider Parra termina marchándose al fútbol europeo en 2027. El defensor colombiano despertó el interés de clubes de la Premier League y, ante una posible salida, el equipo verdolaga tendría visto su reemplazo.

Se trata de Roymer Ospino, defensor de 17 años que mide 2,00 metros y juega actualmente en la Sub-20 de Atlético Nacional. El joven futbolista destaca por su técnica, su capacidad para salir jugando desde el fondo y unas condiciones físicas que lo convierten en un proyecto interesante para el club.

La posible salida de Parra tomó fuerza después de que el periodista Julián Capera informara sobre el seguimiento de Brighton & Hove Albion y AFC Bournemouth. Ambos clubes ingleses estarían atentos a su evolución y, según versiones de prensa, Atlético Nacional podría negociar su transferencia en enero de 2027

En cuanto al valor de una posible venta, Transfermarkt estima a Néider Parra en 800.000 euros, aunque desde medios cercanos al club se ha señalado que Atlético Nacional esperaría más de tres millones de euros por su salida.

Parece que la defensa es uno de los sectores que tendrán refuerzos en Atlético Nacional para el 2027, otra de las alternativas que maneja la directiva es Stefan Medina, referente del club que hoy se encuentra en el Monterrey.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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