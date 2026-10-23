Revelan el futuro de Edwin Cardona para el 2027 tras su golazo con Atlético Nacional

Edwin Cardona fue noticia tras marcar un golazo con Atlético Nacional y hay novedades sobre su futuro para la siguiente temporada.

Edwin Cardona fue noticia en Colombia tras marcar un golazo desde mitad de cancha con Atlético Nacional. En medio de la repercusión por su anotación, también se confirmó el futuro del mediocampista.

Cardona seguirá jugando en Atlético Nacional hasta junio de 2027, luego de firmar una extensión de su contrato por seis meses. El mediocampista tenía un vínculo que estaba próximo a expirar en diciembre de 2026 pero renovó, descartando rumores de salidas.

Esta extensión también le permite a Atlético Nacional blindarse ante el interés de otros clubes, como Universitario de Perú. Así mismo, con contrato vigente, Nacional podría negociar una transferencia y recibir dinero si otro equipo busca ficharlo en enero.

Durante sus tres años en el conjunto verdolaga, Cardona ha conquistado cuatro títulos nacionales, consolidándose como uno de los referentes del plantel. Su continuidad representa una noticia importante para Atlético Nacional, que busca mantener una base competitiva de cara a la temporada 2027.

Además de Cardona, Andrés Felipe Reyes, Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Samuel Velásquez y Marlos Moreno aparecen entre los futbolistas cuyo contrato o préstamo termina en diciembre de 2026.

Las estadísticas de Edwin Cardona con Atlético Nacional

Edwin Cardona lleva 8 goles y 4 asistencias en 34 partidos jugados esta temporada con Atlético Nacional.

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