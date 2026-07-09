Edwin Cardona recibió varias ofertas y decidió su próximo equipo tras el Mundial

El volante colombiano Edwin Cardona había recibido varias oferts para el segundo semestre y ya eligió si seguir o salir de Atlético Nacional.

Atlético Nacional tenía la duda si tendría o no al volante Edwin Cardona para el semestre luego del Mundial 2026, y ahora ya conoce la respuesta. El colombiano tuvo varias ofertas y ya decidió su futuro.

El periodista Pipe Sierra da a conocer que Edwin Cardona seguirá en Atlético Nacional hasta final de año. El club que estuvo más cerca de quedárselo era Universitario de Deportes de Perú.

Al final, Cardona no llegará al cuadro ‘Crema’ debido a motivos económicos, ya que no hubo acuerdo entre las partes. El salario del futbolista habría sido un problema.

La directiva no tenía seguridad de mantener o vender a Edwin Cardona pese a la gran cantidad de minutos que tuvo. Los hinchas esperen que Cardona destaque con el nuevo cuerpo técnico.

En dos años en Atlético Nacional ha jugado un total de 77 partidos y ha anotado 18 goles, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por los hinchas durante toda la temporada.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

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