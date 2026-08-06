Esto le mandó a decir Edwin Cardona a Carlos Antonio Vélez por llamarlo el jefe de los bandidos en Nacional

¡Sin filtro ni anestesia! Edwin Cardona no se guardó nada y le respondió con todo a Carlos Antonio Vélez. ¡Entérate qué le dijo!

En el fútbol de Colombia hay fuego cruzado… Jorman Campuzano encendió la hoguera, Carlos Antonio Vélez le puso más fuego y Edwin Cardona no dudó en salir a responder. Incluso, hasta hubo un comunicado oficial de Atlético Nacional, así que… ¡A los hechos!

Todo empezó cuando Vélez hizo un análisis de la formación titular que el DT Lucas González puso en la victoria 0-3 contra Jaguares de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Colombiana II-2026. “Me decepcionó”, dijo el periodista deportivo porque el equipo tuvo 31 años como promedio de edad.

El primero en salir a responderle a Carlos Antonio Vélez fue Jorman Campuzano con una contundente historia en Instagram que tenía un emoji de una persona calva, el símbiolo de la groseria con el dedo del medio de la mano y las letras C.V. Ya sabemos a quién se refería…

La respuesta de Edwin Cardona a Carlos Antonio Vélez por llamarlo el jefe de los bandidos en Nacional

Edwin Cardona y Carlos Antonio Vélez. (Foto: Vizzor Image e Instagram / @velezfutbol)

Vélez se dio cuenta del insulto que publicó Campuzano y respondió con frases contundentes: “Algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín”, “analfabetas funcionales”, y “Cardona es el jefe de los bandidos”. El ’10’ de Atlético Nacional se dio cuenta de esto y lo que le mandó a decir al periodista fue contundente: “Que hablen bien o mal, pero que hable ahí que siempre… (emojis riéndose). Eso no me lo que quita nadie”.

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Cardona le responde a Vélez. (Foto: Instagram / @e.cardona10)

Atlético Nacional le contestó a Vélez por los insultos a Cardona y Campuzano

“Como institución, valoramos el debate futbolístico como parte natural de nuestro deporte y reconocemos el derecho de los comunicadores a ejercer su análisis con independencia. Ese respeto debe ser recíproco: la crítica deportiva enriquece la conversación pública cuando se ejerce con altura, y de la misma manera esperamos que se reconozca el mismo trato hacia nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El insulto y la descalificación personal, venga de donde venga, no le aportan al fútbol colombiano. Expresiones como “algunos, el único mérito que tienen es darle patadas a un balón porque en la cabeza tienen aserrín”, “analfabetas funcionales”, y “Cardona es el jefe de los bandidos” no aportan a una conversación sana y respetuosa que es lo que siempre promulgamos. Nuestros jugadores son profesionales que representan con compromiso los colores de esta institución, independientemente de su edad o trayectoria, y merecen el respeto que corresponde a quien viste nuestro escudo”, fue parte del comunicado de Nacional que le respondió a Carlos Antonio Vélez.

Encuesta¿Quién fue el primer jugador de Atlético Nacional que le respondió a Carlos Antonio Vélez? ¿Quién fue el primer jugador de Atlético Nacional que le respondió a Carlos Antonio Vélez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

Carlos Antonio Vélez criticó a Atlético Nacional por promediar 31 años de edad.

criticó a por promediar de edad. Carlos Antonio Vélez llamó a Edwin Cardona jefe de los bandidos en Nacional .

llamó a jefe de los bandidos en . Atlético Nacional emitió un comunicado oficial rechazando los insultos de Carlos Antonio Vélez.