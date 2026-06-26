Edwin Cardona dejaría Atlético Nacional y ya tendría nuevo club ¿se queda en Liga BetPlay?

Edwin Cardona cambiaría de equipo para el segundo semestre pese a que Atlético Nacional le ofrecería una renovación.

Atlético Nacional sigue trabajando en pleno Mundial sobre salidas y renovaciones para el segundo semestre, uno de los jugadores que debe definir su futuro es Edwin Cardona. El volante recibirá una propuesta de renovación pero podría irse a otro equipo.

El periodista Pipe Sierra da a conocer que Universitario de Deportes de Perú también ofertará para fichar a Edwin Cardona. El jugador acaba contrato y parecía que era salida segura pero el club le hará una oferta de renovación.

Edwin Cardona regresó a Atlético Nacional tras un paso por América de Cali, en el exterior tiene pasos por los argentinos Boca Juniors y Racing y los mexicanos Pachuca, Monterrey y Toluca.

En dos años en Atlético Nacional ha jugado un total de 77 partidos y ha anotado 18 goles, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por los hinchas durante toda la temporada.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

Atlético Nacional – Edwin Cardona.

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En resumen