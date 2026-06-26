Edwin Cardona dejaría Atlético Nacional y ya tendría nuevo club ¿se queda en Liga BetPlay?

Atlético Nacional sigue trabajando en pleno Mundial sobre salidas y renovaciones para el segundo semestre, uno de los jugadores que debe definir su futuro es Edwin Cardona. El volante recibirá una propuesta de renovación pero podría irse a otro equipo.
El periodista Pipe Sierra da a conocer que Universitario de Deportes de Perú también ofertará para fichar a Edwin Cardona. El jugador acaba contrato y parecía que era salida segura pero el club le hará una oferta de renovación.
Edwin Cardona regresó a Atlético Nacional tras un paso por América de Cali, en el exterior tiene pasos por los argentinos Boca Juniors y Racing y los mexicanos Pachuca, Monterrey y Toluca.
En dos años en Atlético Nacional ha jugado un total de 77 partidos y ha anotado 18 goles, aunque su rendimiento ha sido cuestionado por los hinchas durante toda la temporada.
Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional
Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.
Atlético Nacional – Edwin Cardona.
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En resumen
- Edwin Cardona estaría viviendo sus últimos días como jugador de Atlético Nacional, ya que se ha revelado que dejaría la institución de cara al segundo semestre del año.
- El experimentado y talentoso mediocampista ofensivo no armará las maletas para ir al exterior, puesto que se queda en la Liga BetPlay al tener un acuerdo prácticamente cerrado con su nuevo club.
- Este movimiento representa uno de los grandes bombazos del mercado de pases del Fútbol Profesional Colombiano, alterando los planes del conjunto verdolaga y reforzando de forma inmediata a un rival directo del rentado local.