Joao Rojas no llegó a Emelec por este motivo

Durante varias semanas se estuvo especulando con la posibilidad de que Joao Rojas sea la gran sorpresa de Emelec en su ‘Explosión Azul’, aunque esta situación cambió tras las revelaciones del jugador de una deuda que se manteniente con él. El presidente José Pileggi reveló que los motivos de su no llegada fueron otros.

Previo a la Explosión Azul en Cuenca, el presidente de Emelec, José Pileggi, confirmó que Joao Rojas sí estuvo como una posibilidad para reforzar al equipo, y según el directivo el futbolista quería llegar al azul. “Yo creo que el chico quería venir. Durante esta semana hablamos, él andaba con muchas aspiraciones y aparentemente le salió una oferta en otra parte”, reveló el directivo.

Pileggi también reveló que le hubiera encantado que Emelec cuente con el jugador para esta nueva temporada, aunque finalmente ya no será así. “Hubiese sido muy complementario tenerlo a Joao, nadie lo tenía en carpeta, nadie lo sabía, pero bueno es parte de esta emoción del fútbol”, sentenció el directivo.

Joao Rojas sonó para varios equipos de la LigaPro en este 2024, sin embargo, el futbolista siempre ha mostrado su interés por seguir en el exterior y no regresar aún a Ecuador. El extremo confirmó que estuvo cerca de Barcelona SC, pero que finalmente la operación no se dio.

Aunque desde Emelec se refirieron a la posible llegada de Joao Rojas y a conversaciones incluso con el jugador, para ser la gran sorpresa de la ‘Explosión Azul’, el jugador fue muy directo en redes sociales y comentó una publicación en referencia a esta posibilidad como “mentira”.

La LigaPro 2024 se la podrá ver por la plataforma de Star+. ¡Te suscribes en este enlace!

Joao Rojas reclama pagos atrasados a Emelec

Hace varios días fue el mismo Joao Rojas, quien le confirmó a Arturo Magallanes en una entrevista que él no iba a demandar al club, pese a que hay una importante deuda con él. El ex número 10 de los azules reclama salarios pendientes, premios, primas incluso desde 2020 y también un porcentaje por la tarifa de su fichaje a Monterrey. Desde el club a esta situación puntual no han respondido.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2024

Aunque finalmente Joao Rojas no será jugador de Emelec, desde el club han estado muy activos en el mercado de fichajes y han confirmado hasta 12 contrataciones: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez, Washington Corozo, Cristhian Noboa y Ronny Borja.