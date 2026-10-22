¿De la Premier League? Los equipos interesados en Luis Fragozo de Emelec

Luis Fragozo es uno de los talentos más importantes de Ecuador en los últimos años, y ahora parece que 2027 será el año en que finalmente se marche a Europa. El joven futbolista tiene varios equipos interesados y podría ser una venta millonaria para Emelec.

Según la información de Mr.OFF, Luis Fragozo se metió en planes de equipos de Alemania y Turquía para moverse a Europa. El joven futbolista tiene 16 años y solo podría moverse a Europa en 2028 cuando ya tenga 18 años.

Fragozo es la gran esperanza de Emelec para una millonaria venta en los próximos años. Puesto que, el futbolista tiene un valor de mercado de 3 millones de euros y el club azul podría sacar una importante cifra por su transferencia. Son momentos claves.

Además, el beneficio para Emelec es absoluto con el joven futbolista, puesto que, es un jugador de su cantera y no comparte porcentajes de pase con ningún otro club. Es por eso que su transferencia también puede ser un alivio financiero para el ‘Bombillo’.

Fragozo es figura absoluta de Emelec. (Foto: Imago)

En este último tramo de la temporada, Luis Fragozo ha perdido protagonismo en el once de Emelec. No obstante, esto se debe a que el jugador también sigue en su proceso de desarrollo y los entrenadores apuestan por jugadores más experimentados.

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Los números de Luis Fragozo en esta temporada con Emelec

En esta temporada con Emelec, Luis Fragozo ha jugado un total de 28 partidos entre todas las competencias con la camiseta de Emelec. Ha marcado 1 gol y ha dado 4 asistencias. Suma en cancha poco más de 1.100 minutos.

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