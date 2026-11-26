Se confirmó la decisión a futuro que tomó Emelec con Ezequiel Medrán para la siguiente temporada.

Emelec ya piensa meterse de lleno en la temporada 2027 y la primera gran decisión del club azul es no contar más con Ezequiel Medrán. El técnico argentino tiene las horas contadas con el club, que ya viene sondeando a varios reemplazos para el siguiente año.

Según la información de Mr.OFFSIDER, Emelec no seguirá con Ezequiel Medrán para la siguiente temporada. El club ya estaría negociando con el entorno del entrenador su salida para el siguiente año, la idea es que se marche de una manera “amistosa”.

El ‘Bombillo’ ya viene pagando la cuota de salida de varios entrenadores que no dirigen al club desde hace varios años, por eso ha tomado esta decisión para la siguiente temporada. Se espera que el acuerdo entre partes se concrete pronto para buscar un nuevo DT.

El “experimento” de Emelec con Ezequiel Medrán no pudo durar más, porque el club no pudo entrar a Copa Sudamericana. Dejó buenas sensaciones en varios partidos, sin embargo, el no ganar ni un solo encuentro como local en el cuadrangular final le costó.

Ezequiel Medrán se marcharía de Emelec. (Foto: Imago)

Emelec en 2027 también apuesta por cambiar su modelo económico, puesto que, en el club habrá una importante Asamblea en diciembre para convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva. La idea del ‘Bombillo’ es volver a competir en lo más alto en Ecuador.

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Las estadísticas de Ezequiel Medrán como DT de Emelec

Al frente de Emelec, Ezequiel Medrán dirigió un total de 9 partidos entre todas las competencias. Ganando 3 encuentros, empatando 1 y perdiendo 5. El balance no fue nada positivo al quedarse fuera de la Copa Sudamericana y sin torneo internacional.

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