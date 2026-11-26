El DT de Aucas puede marcharse a otro grande, mientras el 'Papá' no lo renueva.

Norberto Araujo todavía no renueva su contrato con Aucas, puesto que, el club se está tomando su tiempo y espacio para hacerle una propuesta. El entrenador argentino viene haciendo una buena campaña y eso puso a nuevos equipos interesados en él.

De acuerdo a la información de Noticias CSE, Norberto Araujo vuelve a sonar a la interna de Emelec como una posibilidad. Todo esto después de que el club decidiera no seguir con Ezequiel Medrán para la siguiente temporada en el año 2027.

Vienen sonando importantes entrenadores para Emelec en la temporada 2027, ahora se suma el de Araujo. Sin embargo, todos son rumores y no hay nada en firme con ningún estratega. Además, no es la primera vez que el ‘Beto’ suena para el club.

Las siguientes semanas determinarán por dónde va Emelec para buscar a su nuevo entrenador. Se debe recordar que cuando salió Nasuti también sonaron varios estrategas y el club terminó contratando a Ezequiel Medrán en una noticia sorprendente.

Ya el ‘Beto’ Araujo comentó que el equipo todavía no le ofrece un nuevo contrato, porque primero estarían centrados en armar la plantilla para 2027. Esto podría implicar una demora innecesaria, mientras en sabido que el estratega se mete en planes de otros clubes.

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Los equipos interesados en Norberto Araujo

Sin ofertas o sondeos oficiales, de momento, Norberto Araujo se metió en planes de equipos como Emelec o Liga de Quito, todo por rumores, nada confirmado. Los dos grandes tuvieron una mala temporada 2026 y por eso es que se analizan cambios para 2027.

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