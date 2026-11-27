Liga de Quito busca una renovación de su equipo para la siguiente temporada y entre sus objetivos está un nombre clave de Emelec.

Uno de los fichajes más esperados en Liga de Quito es la del director deportivo y entre los nombres que analiza está en otro grande de LigaPro para la siguiente temporada.

Según Studio Fútbol, Luis Miguel Escalada es uno de los nombres que Liga de Quito tiene en carpeta para la dirección deportiva. Los ‘albos’ buscan un nuevo gerente deportivo y apuntan al de Emelec.

El mismo medio adelanta que hay varios candidatos y que Escalada es uno más en la lista, así mismo adelantaron que a Escalada también lo buscan para que regrese a Cuenca.

En el Deportivo Cuenca su trabajo era considerado bueno en los fichajes, el ‘Toro’ dejaría Emelec tras menos de un año en el cargo. Según reportes de prensa, ya trabajaba en la planificación del siguiente año.

A Escalada lo señalaron los hinchas por la contratación de Ezequiel Medrán, el DT vino de ligas inferiores a dirigir a Emelec por recomendación de Esscalada. Ezequiel Medrán se iría de Emelec para el 2027.

Los otros nombres que sonaron como nuevos entrenadores de Emelec

Emelec busca nuevo entrenador y por ahora los primeros nombres que sonaron fueron Guillermo Sanguinetti y el argentino Claudio Úbeda, DT de Macará y ex DT de Boca Juniors.

Publicidad