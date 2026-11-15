Efecto Selección: Keny Arroyo daría el salto a un grande de Europa

La Selección de Ecuador vería a Keny Arroyo dando el salto a un gigante de Europa luego de esta doble fecha FIFA.

Keny Arroyo cerraría su semestre siendo figura en el Cruzeiro y titular en la Selección de Ecuador dando el salto nuevamente a Europa. Un campeón de Champions lo compraría.

Según medios brasileños, Cruzeiro tiene un acuerdo para vender a Keny Arroyo al Benfica de Portugal. El cuadro ‘luso’ pagaría millones por el ecuatoriano y lo firmaría por cuatro temporadas.

Cruzeiro pagó 7 millones de dólares por el 50% del pase por lo que para venderlo, el club interesado deberá pagar al menos esa cantidad. El gigante de Brasil lo tiene como titular desde hace varios partidos.

Antes de su llegada al Cruzeiro, el Lille de Francia y el Sporting de Lisboa de Portugal lo quisieron contratar pero fue el gigante de Brasil quien lo sacó del Besiktas de Turquía.

Este rumor va de la mano con su revancha en la Selección de Ecuador, Beccacece ni lo convocaba y Marcelo Gallardo no solo lo incluyó en sus dos convocatorias, si no que también lo puso de titular.

El grande de LigaPro que podría fichar a Keny Arroyo

Su fichaje en LigaPro es inviable hoy pero Arroyo quiere volver a Ecuador: “Con respeto a Cruzeiro, pero Barcelona es el club de mis amores. Amo a Barcelona y espero en el futuro jugar aquí. Espero que el presi me llame, porque es mi sueño jugar en BSC“, declaró señalando que quiere jugar en BSC en un futuro.

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