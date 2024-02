Dos de los ecuatorianos que aún no encuentran equipo para la siguiente temporada son Joao Rojas y Miller Bolaños, sin embargo este miércoles vuelven a haber rumores sobre el futuro de estos dos jugadores para el 2024. En esta ocasión ponen a los dos ex Emelec en el mismo club.

Según el periodista Steffano Dueñas, Barcelona SC se reunió con Miller Bolaños y su representante para analizar un posible fichaje de cara al siguiente año. El futbolista se declaró como agente libre y no tendría que haber negociaciones con ningún club.

El otro nombre de peso que estaría en la órbita de Barcelona SC por segunda ocasión es Joao Rojas. El extremo ecuatoriano sigue buscando club tras dejar el Monterrey CF de México por un rescisión de mutuo acuerdo.

Miller Bolaños ya ha estado en planes de otros dos clubes más de LigaPro para este inicio de torneo ecuatoriano, primero sonó para Liga de Quito y ahora se ha reactivado el interés de Barcelona SC.

El periodista Washington Sánchez incluso señala que el futbolista sería presentado en la Noche Amarilla a jugarse en Quito este fin de semana en el Atahualpa, aunque otros apuntan a que regresaría en la Liga MX.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá, Djorkaeff Reasco, Jhonnier Chalá y Franklin Guerra.

Encuesta ¿Es camisetazo si Joao Rojas y Miller Bolaños pasan a Barcelona SC? ¿Es camisetazo si Joao Rojas y Miller Bolaños pasan a Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

.