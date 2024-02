El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, confesó que ya le ha prestado una importante cantidad de dinero al equipo amarillo para su gestión en este periodo. El directivo también afirmó que este dinero se lo ha dado “sin intereses” al club y que lo hace “por amor” a la institución.

En la rueda de prensa de Barcelona SC donde se revelaron detalles de la situación legal del club, Antonio Álvarez fue muy puntual con el dinero que ha invertido en el club. “Son 7 millones de dolares que hemos invertido aproximadamente, hemos prestado sin intereses y eso es importante que se sepa. Cualquier persona hubiese dicho esos 7 millones me los ahorro”.

Aunque Antonio Álvarez no reveló en qué se ha ocupado este dinero en Barcelona SC, lo más probable es que el mismo haya sido invertido en fichajes y en cubrir otros gastos que tiene el equipo amarillo. El actual presidente también fue vicepresidente en el periodo anterior de la directiva de Alfaro Moreno.

Antonio Álvarez no ha sido reconocido como presidente de Barcelona SC en el Ministerio de Deporte, por lo cual, el equipo amarillo se enfrenta a varios inconvenientes para el comienzo de la LigaPro. Álvarez llegó a este lugar en medio de proceso eleccionario donde ningún socio de los amarillos votó.

Barcelona SC también es uno de los equipos ecuatorianos con uno de los pasivos más importantes del fútbol tricolor. El club amarillo ha dejado avanzar varias deudas y ha adquirido otras al punto de que ahora deberían más de 50 millones de dólares.

¿Antonio Álvarez dejará a Barcelona SC?

Asimismo, Antonio Álvarez reconoció que él es un “enfermo de Barcelona SC” y que no dejará al club, pese a la difícil situación legal que está viviendo. “Yo soy enfermo de Barcelona, yo amo a Barcelona SC con todo mi corazón, por esto estoy aquí, y no me voy a mover de aquí en una época tétrica y seguiré aquí”, reveló el actual directivo.

Los torneos que jugará Barcelona SC en este 2024

Barcelona SC quiere ser protagonista en la temporada 2024 y para eso se ha buscado fichajes que lo lleven a pelear en lo más alto, de ahí que, el presidente prestara esta importante cantidad de dinero. En este nuevo curso, los amarillos jugarán la Copa Libertadores y la LigaPro, a la espera de poder inscribir a sus contrataciones.