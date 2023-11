El ex capitán de Emelec, Sebastián Rodríguez, dejó el cuadro azul a inicios de este 2023 por no encontrar un “proyecto ganador” en el club. El volante perdonó una importante deuda y salió “gratis” del club de Guayaquil para así regresar a su país y destacar con Peñarol.

Sebastián Rodríguez fue elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol como el mejor jugador del campeonato en el mes de octubre. El volante ha sido uno de los grandes responsables de que el gigante uruguayo esté peleando por el torneo clausura en este 2023 y que ya ganara el apertura.

En el mes de octubre Sebastián Rodríguez marcó 3 goles con Peñarol y también dio 1 asistencia, siendo uno de los mejores volantes del campeonato. El futbolista uruguayo llegó a este club con un contrato hasta 2024, donde si es vendido en los próximos meses a Emelec le correspondería el 50% de dicha transferencia.

Desde su llegada a Peñarol, Sebastián Rodríguez no ha dejado de destacar en el campeonato de Uruguay y también en la Copa Sudamericana, donde su club se marchó rápido, pero el fue uno de los puntos más altos. En este año ha jugado 37 partidos con los ‘Carboneros’ marcando un total de 9 goles entre todos los torneos y dando 6 asistencias.

Emelec ha sentido la salida de Sebastián Rodríguez en este 2023. Los azules no pudieron encontrar un reemplazo de garantías para el jugador y se notó en muchos partidos a lo largo del campeonato. Con el uruguayo llegaron a la final del campeonato, mientras que en el primer año sin él les tocó estar peleando el descenso.

A Sebastián Rodríguez no le afectaría jugar contra Emelec

Hace pocas semanas, Sebastián Rodríguez comparó a enfrentar a Nacional (su primer equipo) con lo que sería enfrentar a Emelec, a su decir, no significaría “nada”. “No representa nada y será un estadio más, como si fuera a jugar al de Emelec o al de cualquier otro equipo por el que haya pasado”, comentó en su momento el ex jugador y capitán azul.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Rodríguez sin Emelec?

Hasta el momento, la decisión de dejar Emelec le ha resultado muy bien a Sebastián Rodríguez. El volante ganó un campeonato en su país (el primero y único de su carrera hasta el momento) y está peleando por ganar otro. Además, si finalmente decide quedarse en Peñarol, Rodríguez también jugará la Copa Libertadores en el 2024. A diferencia de Emelec que no peleó ningún torneo en este 2023 y no está clasificado para ninguna copa Conmebol del siguiente curso.

Abrió el camino para las salidas “gratis” en Emelec

Sebastián Rodríguez tenía contrato con Emelec hasta 2024, sin embargo, el jugador perdonó una importante deuda que mantenían con él para irse “gratis” a inicios de temporada. Con aquella salida se abrió la puerta para que otros abandonen el club como es el caso de Alejandro Cabeza, Dixon Arroyo, Marcos Caicedo, entre otros.