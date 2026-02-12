Leones del Norte sorprende y se queda con un jugador de Barcelona

Leones del Norte es uno de los nuevos equipos que tendrá LigaPro tras su ascenso, y con el firme objetivo de mantener la categoría, los capitalinos suman refuerzos de experiencia. Con algo de sorpresa trasciende que uno de los jugadores de Barcelona se va a Leones.

Según información exclusiva de El Canal del Fútbol, Christian Solano es nuevo jugador de Leones del Norte. El extremo ecuatoriano no entró en planes de Barcelona y ahora va al club de Esteban Paz.

Descartado por César Farías, Solano sonó como seria posibilidad para reforzar a Emelec, sin embargo parece que quedó todo en rumores. Solano tenía aún un año más de contrato con los amarillos.

Leones del Norte suma así otro jugador con experiencia en primera, el ex Orense SC se suma a jugadores como Juan Luis Anangonó, Ronny Borja y la dirección técnica de Édison Méndez.

Los capitalinos disputarán su primera temporada en LigaPro desde que la nueva directiva asumió, así mismo el proyecto continúa con expansión en otras provincias.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Cristhian Solano – Barcelona.

