Liga de Quito busca con prioridad a dos jugadores por las bandas, uno para reemplazar a Lisandro Alzugaray y otro para reemplazar a Bryan Ramírez. En horas recientes desde Paraguay informan al nuevo extranjero de los ‘albos’.

El paraguayo Rodney Redes está cerca de firmar con Liga de Quito, el futbolista pertenece al Olimpia de ‘Vitamina’ Sánchez. El extremo puede jugar por ambas bandas y con 25 años suma ya siete temporadas en primera.

Según ABC Deportes, el equipo paraguayo no ve con malos ojos una salida del futbolista para una cesión con opción de compra al final de año. En el 2025 jugó 48 partidos anotando 12 goles.

La decisión la tendrá ‘Vitamina’ Sánchez, DT de Olimpia que el año pasado arrancó el 2025 en Liga de Quito pero fue despedido en plena fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los ‘albos’ están buscando los dos futbolistas de las bandas y un volante central para cerrar su plantilla para el 2026, aunque los hinchas también piden a un defensor central.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Rodney Redes – Olimpia.

