Barcelona está en Quito para disputar su Noche Amarilla 2026 en la capital y ahora hay novedades de uno de los jugadores que no viajó con el plantel. Leonai Souza estaría cerca de fichar por otro club de LigaPro.

Según KCH Radio, Leonai Souza está cerca de ser nuevo jugador de SD Aucas para el 2026. El volante brasileño quería quedarse en Barcelona pero le advirtieron que no iba a tener minutos si decidía seguir con su contrato.

El volante se quedó en Guayaquil recuperándose de molestias físicas según otros medios, sin embargo si hubiera viajado tampoco hubiera jugado. El futbolista se había quejado abiertamente de la falta de minutos que tuvo en el 2025.

Para encender más la relación entre el volante y el club, reportaron que Souza habría intimado al club para que le cancele valores pendientes. El otro elemento de la plantilla que había hecho esto en su momento fue Gabriel Cortez.

Se hablaba de que Souza podría ser nuevo refuerzo de otros clubes como Emelec y Orense SC, pero serían los ‘Orientales’ los que podrían ficharlo como jugador libre.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

