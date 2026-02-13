Es tendencia:
VIDEO | Eryc Castillo recibió indignantes comentarios racistas: “Los negros…”

El extremo ecuatoriano Eryc Castillo fue señalado por la eliminación de Alianza Lima pero recibió fuertes insultos racistas.

Por Gustavo Dávila

Indignante: Periodista peruano lanza insultos racistas a Eryc Castillo Foto: Getty
Alianza Lima fue una de las sorpresas de la primera fase de la Copa Libertadores tras caer eliminado contra el 2 de mayo de Paraguay, y uno de los señalados fue el ecuatoriano Eryc Castillo. Lo lamentable es que el momento fue aprovechado para lanzarle comentarios racistas al ‘tricolor’.

El periodista peruano Gonzalo Núñez atribuyó el error del penal de Castillo a su color de piel:” ¿Sabes qué es lo que pasa? Los negros se huevean en los penales”, dijo el comunicador, generando la inmediata reacción de sus compañeros.

Sus compañeros de panel le recriminaron lo dicho, pero Núñez no se retractó: “Es lo que he visto en mi carrera”, respondió. La respuesta sobre lo dicho por el comunicador no tardó en encontrar respuesta.

Además de los comentarios indignados de los aficionados recriminando, el propio Alianza Lima emitió un comunicado de apoyo a favor de su extremo ecuatoriano.

La respuesta de Alianza Lima

“Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se vio afectada”, escribió el club.

En resumen

  • Eryc Castillo recibió comentarios racistas tras la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores.
  • El periodista Gonzalo Núñez atribuyó un penal fallado al color de piel del jugador.
  • El club Alianza Lima emitió un comunicado oficial de respaldo para el extremo ecuatoriano.
