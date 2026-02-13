Es tendencia:
Lo anunció Barcelona y ahora revelan que fue ofrecido ¡a Emelec!

Uno de los jugadores que tenía todo arreglado con Barcelona parece que cambió de parecer porque lo ofrecieron a Emelec.

Por Gustavo Dávila

Lo anunció Barcelona y ahora revelan que fue ofrecido ¡a Emelec! Foto: Getty

El mercado de fichajes de LigaPro podría tener una sorpresa más, y es que reportan que a Emelec le ofrecieron uno de los jugadores que tenía todo hecho con Barcelona. Queda pendiente conocer la respuesta del cuadro azul sobre una de las figuras del torneo.

Según el periodista Carlos Pepe Gómez, en la tarde el jueves Luis Cano fue ofrecido a Emelec, esto pese a que el extremo de Aucas es esperado en Barcelona. El ecuatoriano tenía que firmar esta semana pero debido a los problemas institucionales quedó pausado.

David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, declaró que tras lo ocurrido el tema se enfrió pero que lo retomará esperando a que Cano fiche ya con Barcelona.

El comunicador señala que David Jiménez, virtual nuevo presidente de Emelec, declinó la opción de fichar a Luis Cano. En la directiva hay malestar por como el jugador manejó el supuesto interés de Emelec.

Emelec no habría estado interesado en Luis Cano, y siempre negoció solo con Barcelona. La directiva vio que el entorno usó el supuesto interés del cuadro azul para revalorizarse.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Luis Cano – Aucas

En resumen

  • Luis Cano fue ofrecido a Emelec pese a su acuerdo previo con Barcelona SC.
  • El presidente David Jiménez rechazó el fichaje del extremo tras su negociación con Aucas.
  • La directiva azul descartó a Cano por el manejo de su entorno durante el mercado.
Gustavo Dávila
