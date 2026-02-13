Fue DT de Barcelona y ahora suena para llegar la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría tener grandes cambios a partir del 2027, y es que ahora revelan dos nombres que podría sumarsea la Tri, uno de ellos es un ex director técnico de Barcelona. Antonio Valencia tendría un compañero de su generación en las inferiores.

Segundo Castillo sería otro de los nombres que se sumarían a la lista de Esteban Paz para el proyecto de inferiores de la Selección de Ecuador. El ‘Mortero’ se encuentra sin equipo tras dejar Barcelona en junio de la temporada pasada.

Esteban Paz tiene en mente sumar a dos históricos de Ecuador así como ex jugadores con experiencias como entrenadores para las inferiores de la ‘Tri’ en caso de ganar las elecciones de la FEF en diciembre del presente año.

Segundo Castillo lleva varios años en Barcelona como asistente técnico de entrenadores como Guillermo Almada, Ariel Holan, Diego López entre otros, hasta ser entrenador principal en el 2024 y 2025.

Antonio Valencia por su parte fue entrenador y directivo del AV25 de Segunda Categoría de Pichincha, ambos ya habrían aceptado sumarse a la lista del ex directivo de Liga de Quito.

Sebastián Beccacece se quedaría con Francisco Egas

Si Francisco Egas se queda como presidente de la FEF o el oficialismo se mantiene en el cargo, lo más probable es que Beccacece se quede en el cargo, al menos hasta finales de su contrato en 2026. Dependiendo lo que pase en el Mundial se podría buscar hasta una renovación.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo anunció Barcelona y ahora revelan que fue ofrecido ¡a Emelec!

Segundo Castillo – Barcelona SC.

En resumen