Moisés Caicedo

VIDEO | El nuevo tremendo golazo que marcó Moisés Caicedo en el Chelsea

Moisés Caicedo sigue deslumbrando en el Chelsea y ahora se hizo viral por un tremendo golazo que marcó en los entrenamientos.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | El nuevo tremendo golazo que marcó Moisés Caicedo en el Chelsea Foto: Getty
Moisés Caicedo es sin duda una de las figuras del Chelsea y ahora el volante ecuatoriano volvió a hacerse viral. El ‘tricolor’ marcó un golazo en el último entrenamiento de los blues previo a partido de Premier League.

En la práctica de definición, Moisés Caicedo paró el balón y generó un rebote, y antes de que caiga nuevamente sacó un derechazo directo al ángulo. El arquero Robert Sánchez no pudo hacer nada para evitar el tanto de Moi.

Sus compañeros lo aplaudieron y en redes los hinchas celebraron la calidad de Caicedo, quién este año ya ha anotado en un par de ocasiones desde lejos del área rival.

Moisés Caicedo fue otra vez titular con el Chelsea, esta vez en la visita contra el Hull City. El Chelsea actualmente marcha 5to y hace poco despidió al entrenador Enzo Maresca por Liam Rosenior.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Ahora mismo, Moisés Caicedo tiene un contrato con Chelsea, que lo convierte en uno de los mejores pagados. Su salario base es de 9 millones por temporada, pero podría extenderse a 12 millones según algunos bonos que el volante puede adquirir.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo acabó firmando uno de los contratos más largos con el Chelsea. El ecuatoriano, figura total de la mitad de la cancha en Londres, tiene contrato hasta 2031. El tricolor firmó en 2023, por lo cual, acabó comprometiendo su futuro por 8 años.

Gustavo Dávila
