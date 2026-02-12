Es tendencia:
Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

El histórico Antonio Valencia tendría un nuevo desafío dentro del fútbol ecuatoriano, confirmado por el propio ex jugador.

Por Gustavo Dávila

Antonio Valencia sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol ecuatoriano, y ahora en pleno 2026 podría cambiar de equipo. La leyenda del Manchester United, Liga de Quito y la Selección de Ecuador llegaría a la ‘Tri’ una vez más.

Según contó el propio jugador, Esteban Paz piensa en Antonio Valencia para integrar su lista en la candidatura a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El directivo en conversaciones con La Radio Redonda adelantó que sería para el proyecto de formativas.

De esta forma, Antonio Valencia dejaría el AV25 de la Segunda Categoría y podría ser el nuevo entrenador de las juveniles de la Selección de Ecuador. En AV25 logró el campeonato provincial de Pichincha pero no logró el ascenso a la Serie B.

Antonio Valencia dejó la Selección de Ecuador hace cerca de seis temporadas, y nunca pudo completar su partido 100 en la ‘Tri’. Su otra experiencia como DT fue de un equipo juvenil ecuatoriano en un torneo en Inglaterra.

Esteban Paz hizo oficial su candidatura para la FEF este miércoles y adelantó los nombres que lo acompañarán. Jaime Estrada, Karina Chango y Darwin Palacios son los directivos que lo acompañarán.

Los otros candidatos a la presidencia de la FEF

Por el momento Francisco Egas es el otro directivo que ha expresado su voluntad de ser otra vez reelecto en el organismo, otros nombres como Carlos Tenorio han mostrado interés pero no han hecho el anuncio oficial.

El entrenador que sería nuevo candidato a dirigir a la Selección de Ecuador

El entrenador que sería nuevo candidato a dirigir a la Selección de Ecuador

En resumen

  • Antonio Valencia integrará el proyecto de divisiones formativas en la lista presidencial de Esteban Paz.
  • Jaime Estrada, Karina Chango y Darwin Palacios acompañarán a Paz en su candidatura oficial.
  • El actual presidente Francisco Egas busca la reelección frente a la lista de oposición en diciembre.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
