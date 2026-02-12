Uno de los jugadores que sonó para volver a la LigaPro en el 2026 fue Luis Amarilla. El delantero paraguayo estuvo en planes de Emelec y Liga de Quito y ya eligió su siguiente equipo.

Pese a rumores, el padre del futbolista habló con Radio Sucre y dio a conocer que Luis Amarilla quiere seguir jugando en Cerro Porteño para la siguiente temporada.

De igual forma señaló que el supuesto interés de los dos grandes de Ecuador no pasan de rumores, y que ofertas formales no han llegado. Luis Amarilla viene de ser campeón en su país con Cerro.

En Cerro ganó el Clausura y la Supercopa de Paraguay 2025, disputando 25 partidos y anotando 2 goles. En Ecuador fue campeón con Liga de la Supercopa 2021 sin embargo con Michael Estrada, Deyverson y Jeison Medina, era poco probable el interés de los ‘albos’.

Emelec por su parte si necesita al menos dos delanteros de buenos registros y la directiva tenía como prioridad a Amarilla y Luca Klimowicz, sin embargo ambos quedan por ahora casi descartados.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Luis Amarilla – Liga de Quito. Foto: Getty.

