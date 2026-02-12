Es tendencia:
logotipo del encabezado
Luis Amarilla

Lo quisieron Liga de Quito y Emelec y Luis Amarilla eligió su siguiente equipo

Luis Amarilla fue uno de los delanteros que sonó para dos de los grandes de Ecuador y el paraguayo eligió su siguiente club.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Amarilla elige su siguiente club ¿Liga de Quito o Emelec? Foto: Getty
Luis Amarilla elige su siguiente club ¿Liga de Quito o Emelec? Foto: Getty

Uno de los jugadores que sonó para volver a la LigaPro en el 2026 fue Luis Amarilla. El delantero paraguayo estuvo en planes de Emelec y Liga de Quito y ya eligió su siguiente equipo.

Pese a rumores, el padre del futbolista habló con Radio Sucre y dio a conocer que Luis Amarilla quiere seguir jugando en Cerro Porteño para la siguiente temporada.

De igual forma señaló que el supuesto interés de los dos grandes de Ecuador no pasan de rumores, y que ofertas formales no han llegado. Luis Amarilla viene de ser campeón en su país con Cerro.

En Cerro ganó el Clausura y la Supercopa de Paraguay 2025, disputando 25 partidos y anotando 2 goles. En Ecuador fue campeón con Liga de la Supercopa 2021 sin embargo con Michael Estrada, Deyverson y Jeison Medina, era poco probable el interés de los ‘albos’.

Emelec por su parte si necesita al menos dos delanteros de buenos registros y la directiva tenía como prioridad a Amarilla y Luca Klimowicz, sin embargo ambos quedan por ahora casi descartados.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Publicidad
Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

ver también

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Luis Amarilla – Liga de Quito. Foto: Getty.

Luis Amarilla – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen

  • Luis Amarilla decidió permanecer en Cerro Porteño para la temporada 2026 tras ser campeón paraguayo.
  • El delantero paraguayo registró 2 goles en 25 partidos disputados con Cerro durante el año 2025.
  • Emelec descartó el fichaje de Luis Amarilla pese a necesitar dos delanteros con buenos registros.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Gabriel Cortez dejó Barcelona y ahora lo quiere otro club de LigaPro ¿reemplazo de Miller?
Fútbol de Ecuador

Gabriel Cortez dejó Barcelona y ahora lo quiere otro club de LigaPro ¿reemplazo de Miller?

Gonzalo Valle sale de la cárcel y esta sería la primera decisión de Thiago Nunes
Fútbol de Ecuador

Gonzalo Valle sale de la cárcel y esta sería la primera decisión de Thiago Nunes

Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito y eligió su nuevo club
Fútbol de Ecuador

Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito y eligió su nuevo club

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo