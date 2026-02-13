Billy Arce sorprende y regresaría a un grande de LigaPro

Dejó Atlético Nacional hace más de un mes, y ahora el extremo ecuatoriano Billy Arce regresaría a la LigaPro. El ecuatoriano tendría revancha en otro de los grandes del país.

Según Nicolás Ayala, Emelec está interesado en contratar a Billy Arce, en lo que sería un segundo ciclo en el club azul. Arce está como agente libre tras no ser renovado por Atlético Nacional de Colombia.

Emelec busca un extremo como prioridad y tras la negativa sobre Luis Cano, Arce se perfila como candidato. El ‘tricolor’ tenía pensado seguir en el exterior pero ante la llamada nueva de Emelec, podría volver al país.

Con Atlético Nacional ganó el doblete local, sumando la Superliga Colombia y la Copa Colombia, jugando 37 partidos y anotando 3 goles. Arce arrancó como titular pero su participación se fue diluyendo.

En Ecuador ha tenido dos ciclos en Independiente del Valle, un paso por Liga de Quito y también un semestre en Barcelona y otro en Emelec en el 2019. En el exterior ha jugado en el Deportivo Pasto de Colombia, Peñarol de Uruguay y Santos de Brasil.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

