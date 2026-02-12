Se lo peleó Barcelona SC y Liga de Quito y ahora Moisés Corozo jugará en este insólito equipo

Moisés Corozo llegó a ser uno de los mejores centrales del fútbol ecuatoriano hace pocos años, e incluso protagonizó una gran novela con Barcelona SC y Liga de Quito peleando por su fichaje. El central eligió a LDU y le acabó yendo de la peor manera posible.

No pudo brillar en Liga de Quito, jamás se ganó la confianza de los hinchas, y no dejó de ser cuestionado en todo momento por los aficionados. Tras su paso por LDU, poco a poco, fue pasando por diferentes equipos hasta alejarse de la LigaPro.

Ahora, Moisés Corozo sigue activo y el central ecuatoriano terminará llegando a Unión de Cotopaxi para esta temporada. Es un equipo de Segunda Categoría y el central seguirá su carrera en el ascenso de Ecuador. Ya su nivel está lejos de volver a la LigaPro.

La última vez que estuvo en la Serie A fue en 2024 cuando vistió los colores de El Nacional. Desde entonces su carrera fue llegando al ascenso nacional de Ecuador, antes de firmar con Unión de Cotopaxi, el jugador también estuvo defendiendo los colores de Olmedo.

Moisés Corozo jugó en Liga de Quito. (Foto: StudioFutbol)

Corozo apenas tiene 33 años de edad, hay jugadores en la LigaPro que lo superan en edad y que están jugando en la Serie A. Con Unión de Cotopaxi aspira a llegar a la Serie B haciendo una campaña casi histórica para esta nueva temporada.

Los números de Moisés Corozo en Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Moisés Corozo llegó a estar en cancha en 64 partidos. Marcó 5 goles y dio 2 asistencias. Las lesiones impidieron que no pudiera brillar y también otro tipos de situaciones que lo acabaron alejando de la cancha.

