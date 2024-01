Miller Bolaños es el único jugador indisciplinado de Emelec en el 2024 que no ha definido su continuidad en el club, puesto que, otros jugadores como Michael Carcelén y Bryan Angulo ya se han ido. Ante esta situación y tras el primer amistoso, los aficionado azules tomaron una postura en redes sociales.

Emelec venció a Delfín en dos partidos amistosos, no obstante, en redes sociales los hinchas tomaron una postura muy marcada con el futuro de Miller Bolaños. “Esos volantes ofensivos no están al nivel de Miller Bolaños. Deben reintegrarlo dándole una última oportunidad por el bien de club”. “Miller Bolaños debe seguir en Emelec”. “Se necesita de Miller Bolaños como mediapunta”; fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

A finales de la segunda etapa de 2023, Miller Bolaños fue separado de Emelec por un acto de indisciplina. Hernán Torres le bajó el pulgar y llevó al equipo azul a competir en los últimos 5 partidos sin el que venía siendo su referente y que terminó el año siendo el goleador de todo el equipo.

Ahoras tras el primer amistoso y el nivel de varios jugadores, los aficionados se han unificado en un solo mensaje y es la continuidad de Miller Bolaños. El futbolista sigue sin tener nuevo equipo en este año, aunque se ha revelado que aún se está ofreciendo a Liga de Quito para seguir jugando en este 2024.

Desde Emelec ya ha revelado en varias ocasiones que la situación de Miller Bolaños la está definiendo la Comisión Disciplinaria del club. No obstante, esto se ha alargado ya más de 3 meses y los hinchas también se empiezan a impacientar con esta situación.

Los números en 2023 de Miller Bolaños con Emelec

En el 2023 Miller Bolaños fue el goleador de Emelec y su principal referente cada vez que estuvo en cacha, puesto que, el futbolista no solo se perdió el cierre de campeonato por indisciplina, sino que también a lo largo del año también no estuvo presente por lesiones. Entre todas las competencias jugó 21 partidos entre todos los torneos, marcó 11 goles y dio 4 asistencias.

¿Hernán Torres no quiere a Miller Bolaños en Emelec?

La continuidad de Miller Bolaños en Emelec está directamente relacionada con la aprobación de Hernán Torres para su equipo. El DT colombiano no ha dado públicamente su postura, sin embargo, sí aclaró en varias ocasiones que no es un tema que pase por él, pero sus gestos han dejado ver que no estaría contento con su vinculación.

Qué jugadores han salido de Emelec para este 2024

Los jugadores que han abandonado Emelec para esta nueva temporada han sido varios, el club ha cambiado gran parte de su plantilla en referencia a la que tenían en 2023. Los futbolistas que salieron son: Michael Carcelén, Bryan Angulo, Diego García, Aníbal Chalá, Samuel Sosa, Alexis Zapata, Bleiner Agrón, Carlos Villalba y José Francisco Cevallos. Aún resta determinar la situación de Miller Bolaños.