Kendry Páez llegó a River Plate y se había especulado que el ecuatoriano no estaba pasando su mejor momento físico y por eso todavía no debutaba. Ahora, Marcelo Gallardo decidió cambiar los planes iniciales y acabó dándole una noticia inesperada a todos.

Aunque todo indicaba que la primera convocatoria de Kendry Páez con River iba a ser para la Copa Argentina, en realidad el ecuatoriano ya entró en la lista final para el partido ante Argentinos de este jueves, 12 de febrero de 2026. El volante ecuatoriano podría ir al banco de suplentes.

Los hinchas de River se sorprendieron con el listado de sus convocados y al ver al ecuatoriano en la lista. Varios dejaron comentarios para el tricolor resaltando esta gran posibilidad de verlo. Aunque todavía no es confirmado que vaya a debutar en este partido.

River llega a ‘La Paternal’ con la obligación de cambiar la cara tras lo que fue su partido ante Tigre, donde acabaron goleados en el estadio Monumental por un resultado de 4 a 1. De ahí que, el nombre de Kendry también aparezca como una “esperanza” para subir de nivel.

Los convocados de River para jugar ante Argentinos. (Foto: @RiverPlate)

Por otro lado, Argentinos llega a este partido tras la dura derrota contra Racing en la jornada anterior y pensando en Barcelona SC para la Copa Libertadores. Por lo cual, podría poner un equipo mixto en cancha y eso ayudaría a un eventual debut del ecuatoriano.

¿A qué hora juega River Plate contra Argentinos y por dónde ver?

El partido de Argentinos vs River Plate se jugará este jueves 12 de febrero de 2026 desde las 19H15 (EC). El encuentro se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

