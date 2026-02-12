Es tendencia:
¿Qué canal pasa el partido de Argentinos vs River Plate en el posible debut de Kendry Páez?

Kendry Páez puede debutar con la camiseta de River y estos son los canales para ver el encuentro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales para ver a Kendry Páez debutar con River
© River/ Edit BVLos canales para ver a Kendry Páez debutar con River

Kendry Páez entró en la convocatoria para el partido de Argentinos contra River Plate y podría ser el gran debut del jugador ecuatoriano. El futbolista se viene preparando en las últimas semanas y ahora Gallardo podía ocuparlo para este encuentro.

¿Qué canal pasa el partido de Argentinos vs River Plate?

El partido entre Argentinos y River Plate comenzará desde las 19H15 (EC). Aún no es confirmado el puesto que tendrá que Kendry Páez, si será suplente o titular. Los aficionados podrán ver este encuentro por el plan Premium de Disney+.

River viene de perder un duro encuentro ante Tigre en el estadio Monumental y por eso ahora el equipo de Marcelo Gallardo se ve “obligado” a conseguir un resultado que devuelva la calma. De ahí que, Páez entró en la convocatoria de manera sorpresiva.

Kendry Páez en la lista de convocados de River. (Foto: @RiverPlate)

En un inicio se reveló que tanto Marcelo Gallardo como Kendry Páez decidieron que el jugador ecuatoriano siga entrenando en los próximos días y se prepare su debut con el ‘Millonario’ para la Copa Argentina. Ese encuentro se jugará la siguiente semana.

La “cláusula” de salida de Kendry Páez para dejar River

Kendry Páez puede volver a cambiar de equipo a mitad de temporada, si es que el ecuatoriano no llega a disputar el 50% de los partidos de River Plate en este primer semestre. Chelsea tendría una opción de volver a llevarlo a Europa y seguir con su carrera.

