Capitán del RB Leipzig se confiesa tras el gol que sufrió de Luis Díaz: “Ha sido un día duro para mí”

Luis Díaz les hizo pasar un mal rato. Bayern Múnich le ganó a RB Leipzig y el gol del extremo colombiano que sentenció la victoria causó tanto impacto que a David Raum, capitán del Leipzig, no le quedó otra alternativa que hacer una dura confesión: “Ha sido un día duro para mí”.

RB Leipzig parecía estar más cerca de abrir el marcador tras estrellar un balón en el palo en el arco que defendió Manuel Neuer, pero en la jugada siguiente llegó una falta penal sobre Aleksandar Pavlovic. Harry Kane lo transformó en gol.

Una de las claves del gran rendimiento de Luis Díaz es la movilidad que tiene en el ataque y en el partido por los cuartos de final de la Copa de Alemania no fue la excepción. ‘Lucho’ aprovechó el espacio que dejó David Raum a sus espaldas y con un leve toque de pierna izquierda decretó el 2-0 final para que Bayern Múnich eliminara a RB Leipzig.

La confesión del capitán del RB Leipzig por el gol de Luis Díaz

“Ha sido un día duro para mí. La suerte no ha estado de nuestro lado hoy (11 de febrero). Para ganar aquí en Múnich hay que reunir muchas cosas, todo tiene que salir bien y también hay que tener un poco de suerte. Al final, hay dos jugadas en las que quizás nos hemos dormido un poco. El Bayern es implacable. Son brutalmente eficaces y por eso es difícil ganar aquí”, confesó el capitán del RB Leipzig tras la derrota que sufrieron con un gol de Luis Díaz.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de lograr la clasificación a semifinales en la Copa de Alemania, Luis Díaz y Bayern Múnich vuelven a tener acción cuando enfrenten en condición visitante a Werder Bremen el sábado 14 de febrero a las 9:30 A.M. por la fecha 22 de la Bundesliga.

