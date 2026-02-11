“Kendry Páez tiene miedo en River…”: Revela un polémico periodista en Argentina

Kendry Páez aún ni debuta en River Plate y el volante ecuatoriano ya ha generado todo tipo de rumores en Argentina. Ahora se reveló sobre un aparente miedo que tiene el jugador ecuatoriano. El futbolista le habría expresado a Marcelo Gallardo su temor por este motivo.

El periodista Daniel Avellaneda fue el encargado de revelar un supuesto miedo de Kendry Páez. Lo hizo en el programa Fútbol sin manchas. “Kendry Páez se asustó. Kendry Páez tiene un miedo y le dijo a Gallardo, el otro día en el entrenamiento, que le parecía muy intenso el fútbol argentino“, reveló el periodista.

Además, también comentó que este sería el motivo para que el ecuatoriano no fuera ni al banco en su primer partido: “Recién llegado el tipo. Por eso no estuvo ni siquiera en el banco. Estaba sorprendido. Llegó el ecuatoriano y vio como corrían los compañeros. ‘Che se mete bastante acá’. Si papá viniste al fútbol argentino, sos jugador de River“, terminó Avellaneda.

Kendry Páez sigue un plan trazado por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para ponerse a punto y debutar con River la próxima semana en la Copa Argentina. El ecuatoriano venía de una importante irregularidad en el mes de enero con Racing de Estrasburgo.

El ecuatoriano vive una importante adaptación, puesto que, ni el nivel de Europa es el mismo al de Sudamérica, ni la intensidad se parece. El tricolor debe adaptarse, ya que, en 2025 también estuvo todo el primer semestre sin jugar, puesto que, estuvo entrenando en Europa.

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

River Plate volverá a jugar por el campeonato local el próximo jueves 12 de febrero cuando enfrente como visitante a Argentinos Juniors. Páez no debutaría en este encuentro, y es casi imposible que esté en el banco de suplentes, aunque podría formar parte de la concentración.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. Sin embargo, hay una “cláusula” en el contrato de que si no juega el 50% de los partidos hasta mitad de año, el ecuatoriano deberá regresar a Chelsea y buscar nuevamente un destino.

