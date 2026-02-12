Es tendencia:
¿Por qué no juega Kendry Páez en el Argentinos vs River por la fecha 5 del Apertura?

Kendry Páez no jugará ante Argentinos por este motivo, pese a que sorprendió al estar en la convocatoria de Gallardo.

Por Jose Cedeño Mendoza

¿Por qué no juega Kendry Páez contra Argentinos?
© @RiverPlate/ Edit BV¿Por qué no juega Kendry Páez contra Argentinos?

El debut de Kendry Páez con la camiseta de River Plate todavía tendrá que seguir esperando. El jugador ecuatoriano ilusionó a todos apareciendo en la convocatoria para el partido ante Argentinos, pero finalmente no jugará en ‘La Paternal’.

¿Por qué no juega Kendry Páez en el Argentinos vs River?

Kendry Páez no comenzará como titular en el partido de Argentinos contra River por la fecha 5 del campeonato local. El ecuatoriano irá al banco de suplentes y aún tendrá que esperar por el debut. No comienza como titular porque todavía no se pone a tono desde lo físico.

Para River, este encuentro es clave para una victoria, puesto que, viene arrastrando una mala racha y en el último partido acabó siendo goleado contra Tigre en condición de local. Un triunfo sería clave para salir de esta mala dinámica en la que está el equipo.

¿Qué canal pasa el partido de Argentinos vs River Plate?

El partido entre Argentinos y River Plate comenzará desde las 19H15 (EC). Aún no es confirmado el puesto que tendrá que Kendry Páez, si será suplente o titular. Los aficionados podrán ver este encuentro por el plan Premium de Disney+.

La “cláusula” de salida de Kendry Páez para dejar River

Kendry Páez puede volver a cambiar de equipo a mitad de temporada, si es que el ecuatoriano no llega a disputar el 50% de los partidos de River Plate en este primer semestre. Chelsea tendría una opción de volver a llevarlo a Europa y seguir con su carrera.

