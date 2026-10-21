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Nombres importantes: Emelec alista hasta ¡diez salidas! para la siguiente temporada

Varios grandes jugadores dejarían Emelec para la siguiente temporada. Por diferentes motivos, el club dejaría ir a varios nombres.

Algunos de los jugadores que se marcharán de Emelec para la temporada 2027
© Imago/ Edit BVAlgunos de los jugadores que se marcharán de Emelec para la temporada 2027

Emelec no pudo volver a pelear por un campeonato en esta temporada y ahora en el club ya se piensa en lo que será 2027. En el siguiente curso se alistan varias importantes salidas del club, ya sea por términos económicos o por rendimientos deportivos.

Según reveló Mr.OFF, Emelec estaría trabajando en 10 salidas para la siguiente temporada 2027. Hasta 10 jugadores se encaminan a dejar el ‘Bombillo’. Algunos nombres ya serían muy conocidos y solo están en el club por terminar este campeonato. El adiós de otros se marca por fines económicos.

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Las salidas de Emelec para 2027

En la siguiente temporada algunos de los jugadores que no seguirían en Emelec por terminar contrato o por bajar la masa salarial son:

  • Pedro Ortiz
  • Sergio Quintero
  • Víctor Griffith
  • Gonzalo Nápoli
  • Jaime Ayoví
  • Ariel Mina
  • Eduardo Bores
  • Francisco Pizzini

En el caso de jugadores como Pizzini y Nápoli, el club aún estaría meditando si los mantiene o los deja ir. El 10 tiene contrato hasta 2027, pero ha perdido protagonismo en los últimos partidos y es suplente. Mientras que, Nápoli alternó todo el año entre titularidades y suplencias.

Emelec tendrá varias salidas para la temporada 2027. (Foto: Imago)

Emelec tendrá varias salidas para la temporada 2027. (Foto: Imago)

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¿Emelec puede fichar en la temporada 2027?

De momento, Emelec no puede fichar a nuevos jugadores para la temporada 2027. El club azul está sancionado en la FIFA por varias deudas que no ha pagado. Sin embargo, esto se soluciona muy fácil, solo pagando y ya. Por lo cual, es probable que sí se den más fichajes.

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¿Emelec debe dejar salir a tantos jugadores?

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En síntesis:

  • Emelec planea diez salidas de jugadores para la temporada 2027.
  • Pedro Ortiz y Jaime Ayoví figuran entre los futbolistas que dejarían el club.
  • Sanción de la FIFA impide provisionalmente contratar refuerzos por deudas pendientes.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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