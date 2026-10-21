Nombres importantes: Emelec alista hasta ¡diez salidas! para la siguiente temporada

Emelec no pudo volver a pelear por un campeonato en esta temporada y ahora en el club ya se piensa en lo que será 2027. En el siguiente curso se alistan varias importantes salidas del club, ya sea por términos económicos o por rendimientos deportivos.

Según reveló Mr.OFF, Emelec estaría trabajando en 10 salidas para la siguiente temporada 2027. Hasta 10 jugadores se encaminan a dejar el ‘Bombillo’. Algunos nombres ya serían muy conocidos y solo están en el club por terminar este campeonato. El adiós de otros se marca por fines económicos.

Las salidas de Emelec para 2027

En la siguiente temporada algunos de los jugadores que no seguirían en Emelec por terminar contrato o por bajar la masa salarial son:

Pedro Ortiz

Sergio Quintero

Víctor Griffith

Gonzalo Nápoli

Jaime Ayoví

Ariel Mina

Eduardo Bores

Francisco Pizzini

En el caso de jugadores como Pizzini y Nápoli, el club aún estaría meditando si los mantiene o los deja ir. El 10 tiene contrato hasta 2027, pero ha perdido protagonismo en los últimos partidos y es suplente. Mientras que, Nápoli alternó todo el año entre titularidades y suplencias.

Emelec tendrá varias salidas para la temporada 2027. (Foto: Imago)

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¿Emelec puede fichar en la temporada 2027?

De momento, Emelec no puede fichar a nuevos jugadores para la temporada 2027. El club azul está sancionado en la FIFA por varias deudas que no ha pagado. Sin embargo, esto se soluciona muy fácil, solo pagando y ya. Por lo cual, es probable que sí se den más fichajes.

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En síntesis: