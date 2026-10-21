“Tienes que ganarla…” Felipe Caicedo apunta contra Barcelona SC por su mentalidad en Copa Sudamericana

El delantero ecuatoriano cuestionó directamente a la mentalidad de Barcelona SC por cómo juega la Copa Sudamericana.

Barcelona SC ha estado es el ojo de la polémica en los últimos años, por la mentalidad del equipo amarillo en la Copa Sudamericana. Desde directivos hasta ex jugadores, advirtieron que no “les gusta” jugar este torneo y que prefieren la Copa Libertadores. El equipo no ha ganado ninguno de los dos trofeos.

Esta mentalidad del equipo amarillo viene siendo cuestionada por hinchas y ahora hasta Felipe Caicedo. Sobre todo, porque en los últimos años equipos como Racing, Boca Juniors y otros se han mostrado muy emocionados por ganar la Copa Sudamericana o llegar a la final del torneo.

En medio de todo este revuelo, por la última clasificación de Boca, salió Felipe Caicedo a dejar un mensaje contundente: “Así se llame la mier…americana si juegas tienes que ganarla…“, escribió ‘Felipao’ cuestionando el rendimiento en esta competencia.

Tanto directivos como ex directivos de Barcelona SC vienen siendo criticados por “desprestigiar” a este torneo internacional. En Ecuador hay dos equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito que ya han ganado este trofeo en 2 ocasiones.

El mensaje de Felipe Caicedo que encendió las redes sociales. (Captura de pantalla)

Para coincidencia poética, Barcelona SC en este 2026 estaría muy cerca de clasificar a la siguiente Copa Sudamericana, puesto que, el mal rendimiento de todo el año aleja al club de jugar la Copa Libertadores de 2027. Al día de hoy, es casi imposible que entre a Libertadores.

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¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026. Boca Juniors ya está en este encuentro y se espera que del otro lado llegue Atlético Mineiro para encontrar al nuevo campeón continental.

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