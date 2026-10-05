Pese a perder contra Panamá: la FIFA le da una noticia de última hora a la Selección de Ecuador

La FIFA sorprende a todos con esta noticia para la Selección de Ecuador, tras perder contra Panamá.

Aunque la Selección de Ecuador nuevamente se llevó una derrota en el partido global, tras caer en penales contra Panamá, el equipo nacional recibió otra noticia de la FIFA. El equipo de Marcelo Gallardo no termina la fecha FIFA con puras malas noticias.

Tras la derrota contra Panamá, pero también la caída de Egipto ante Sudáfrica, la Selección de Ecuador subió un lugar en el ranking FIFA. Para sorpresa de todos, Ecuador acaba esta gira en el puesto 24 del ranking, pese a que hace poco estaba cayendo para el 25.

La FIFA actualizó su ranking en vivo y reveló que la Selección de Ecuador perdió 1.08 puntos, tras perder contra Panamá. Por lo cual, el equipo nacional quedó con 1587.07 puntos. Aunque el balance fue negativo, en realidad superó a Egipto en puntos.

La caída de los ‘Faraones’ se da porque el equipo africano pierde contra Sudáfrica, y eso causa que se quede sin 6.22 puntos, por lo cual, Ecuador lo termina pasando en el ranking.

El ranking FIFA de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora ‘La Tri’ está muy lejos de llegar al puesto 23 del ranking FIFA, puesto que, el equipo tricolor todavía debe alcanzar a Irán que está a 10 puntos en esta clasificación, y para hacerlo necesita ganar partidos a rivales fuertes en noviembre y que su rival se vaya cayendo.

Publicidad

¿Quiénes pueden ser los próximos rivales de Ecuador?

Pensando en el ranking FIFA, la Selección de Ecuador debe enfrentar en la siguiente fecha FIFA a rivales que estén por encima en el ranking. De momento, solo ha sonado como posible contendiente la Selección Colombia. Se esperan novedades en las próximas semanas.

En síntesis: